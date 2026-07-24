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11:47, 24 июля 2026Экономика

Москвичам пообещали летнюю жару после выходных

Синоптик Шувалов: В Москве потеплеет до + 28 градусов после выходных
Анастасия Волова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Москвичам пообещали летнюю жару после выходных. Соответствующий прогноз сделал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов. Его слова приводит RT.

По его словам, в субботу, 25 июля, есть небольшая вероятность дождей. «Но больше они будут присутствовать на востоке Московской области, нежели на западе», — уточнил синоптик. Температура воздуха при этом составит от плюс 22 до плюс 24 градусов по Цельсию.

Начиная с воскресенья температура воздуха в столице станет прибавлять ежедневно по одному-два градуса. В результате в воскресенье прогнозируется 25-26 градусов тепла, а в понедельник и вторник — 27-28.

Ранее главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что в пятницу, 24 июля, в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов в самой Москве и до плюс 20-25 градусов — по области.

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