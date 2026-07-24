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07:49, 24 июля 2026 (обновлено: 07:51, 24 июля 2026)Экономика

Москвичей предупредили о дожде

Синоптик Позднякова: Облачная с прояснениями погода и дождь ожидаются в Москве 24 июля
Нина Ташевская
Нина Ташевская (Редактор отдела «Среда обитания»)

Фото: Belkin Alexey / Globallookpress

В пятницу, 24 июля, в Москве ожидаются облачная с прояснениями погода и кратковременный дождь. Об этом предупредила жителей столицы главный специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова, ее слова передает РИА Новости.

Днем воздух прогреется до плюс 23-25 градусов в самой Москве и до плюс 20-25 градусов — по области. Минимальная температура утром будет достигать плюс 15-17 градусов в столице и плюс 12-17 градусов — в регионе.

«Ветер будет северо-западный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление составит 744 миллиметра ртутного столба, что ниже нормы», — уточнила синоптик.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предсказал, что осадки в конце рабочей недели в Москве будут интенсивными. Одновременно с этим, по словам метеоролога, температура воздуха снизится до плюс 18-20 градусов Цельсия.

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