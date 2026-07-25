Стала известна реакция Зеленского на удар России по военной выставке под Киевом

WP: Зеленский пришел в ярость после удара ВС России по военной выставке под Киевом

Украинский лидер Владимир Зеленский пришел в ярость после удара Вооруженных сил (ВС) России по военной выставке под Киевом, демонстрировавшей беспилотники украинского и иностранного производства. Об этом сообщает The Washington Post (WP).

«В вечернем обращении после российского удара по военной выставке Зеленский назвал это мероприятие дорогостоящей ошибкой», — говорится в материале, названном «Удар России по украинской оружейной выставке привел Киев в ярость».

Отмечается, что российские военнослужащие усилили удары по Украине, в частности по Киеву. Издание подчеркивает, что противовоздушная оборона государства не способна эффективно перехватывать баллистические ракеты из-за острой нехватки запасов американских систем Patriot.

24 июля ВС России нанесли удары по оружейной выставке под Киевом. Руководитель офиса президента (ОП) Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что на выставке находились иностранные делегации.