На Украине задержали организатора попавшей под удар выставки

Генпрокурор Украины Кравченко: Задержан организатора выставки, попавшей под удар

Организатора выставки под Киевом, которая подверглась удару Вооруженных сил России, задержали. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram-канале.

«По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований (...) организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса», — указано в сообщении.

Подозреваемый, имя которого не раскрывается, судя по фотографиям, находится на больничной койке, что может говорить о том, что он также был ранен во время удара.

24 июля стало известно об ударе России по оружейной выставке. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА.