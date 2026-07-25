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12:34, 25 июля 2026Бывший СССР

На Украине задержали организатора попавшей под удар выставки

Генпрокурор Украины Кравченко: Задержан организатора выставки, попавшей под удар
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Ukrainian Emergency Service / AP

Организатора выставки под Киевом, которая подверглась удару Вооруженных сил России, задержали. Об этом сообщил Генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко в Telegram-канале.

«По данным следствия, одна из ассоциаций оружейников без каких-либо согласований (...) организовала масштабное мероприятие с участием военных, представителей государственных органов, международных партнеров и бизнеса», — указано в сообщении.

Подозреваемый, имя которого не раскрывается, судя по фотографиям, находится на больничной койке, что может говорить о том, что он также был ранен во время удара.

24 июля стало известно об ударе России по оружейной выставке. По данным Минобороны, на ней присутствовали ведущие разработчики и производители БПЛА.

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