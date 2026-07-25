Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:17, 25 июля 2026 (обновлено: 14:14, 25 июля 2026)Мир

Захарова сравнила экс-главу Минобороны Украины Федорова с бен Ладеном

Захарова сравнила экс-главу МО Украины с бен Ладеном после предложения ему поста в Италии
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Сергей Гунеев / РИА Новости

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову должности советника в Италии.

Она задалась вопросом, не нашлось ли в самой Италии «никого приличного, чтобы советовать». «Жаль, Усама бен Ладен не дожил — прекрасный был бы советник в правительстве Италии», — сыронизировала спикер российского МИД.

Ранее стало известно, что глава итальянского министерства обороны Гуидо Крозетто предложил пост советника экс-руководителю украинского Минобороны. Он рассказал, что позвонил Федорову на следующий день после его увольнения.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    ВС России продолжают выжигать украинские порты и оставляют ВСУ без топлива и света. Зеленский в ожидании нового мощного удара
    В МИД отреагировали на атаку ВСУ на турбазы в Запорожской области
    Женщину-стажера НАТО задержали по подозрению в шпионаже
    В МИД обвинили Францию в пособничестве украинским наемникам в Африке
    Защиту людей и предприятий поручили повысить в российском регионе после атаки ВСУ
    Боня получила сообщение от команды Соловьева после совместного эфира
    Российский рыбак пропал в «петле смерти»
    Начавшийся после атаки БПЛА пожар на складах в российском городе потушили
    Стало известно о массовых задержках рейсов из Москвы в Турцию
    Московского пенсионера обманули на 20 миллионов рублей звонком с «главой госоргана»
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok