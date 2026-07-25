Захарова сравнила экс-главу МО Украины с бен Ладеном после предложения ему поста в Италии

Официальный представитель Министерства иностранных дел (МИД) России Мария Захарова прокомментировала предложение бывшему министру обороны Украины Михаилу Федорову должности советника в Италии.

Она задалась вопросом, не нашлось ли в самой Италии «никого приличного, чтобы советовать». «Жаль, Усама бен Ладен не дожил — прекрасный был бы советник в правительстве Италии», — сыронизировала спикер российского МИД.

Ранее стало известно, что глава итальянского министерства обороны Гуидо Крозетто предложил пост советника экс-руководителю украинского Минобороны. Он рассказал, что позвонил Федорову на следующий день после его увольнения.