В МИД обвинили Францию в пособничестве украинским наемникам в Африке

Борисенко: Париж поддерживает участие украинцев в террористических группах в Африке

Франция поддерживает украинское участие в террористических группах в странах Африки. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко, передает ТАСС.

«Что касается украинских наемников и инструкторов, (...) эти силы поддерживаются Францией, причем поддерживаются напрямую», — рассказал Борисенко.

Он добавил, что украинские наемники поддерживают экстремистские террористические группы, которые пытаются нанести вред законным властям Мали и некоторых других стран.

Ранее директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что украинские военные советники в Мали помогают террористам работать с беспилотными летательными аппаратами.