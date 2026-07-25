В МИД обвинили Францию в пособничестве украинским наемникам в Африке

Франция поддерживает украинское участие в террористических группах в странах Африки. Об этом заявил замглавы МИД России Георгий Борисенко, передает ТАСС.
«Что касается украинских наемников и инструкторов, (...) эти силы поддерживаются Францией, причем поддерживаются напрямую», — рассказал Борисенко.
Он добавил, что украинские наемники поддерживают экстремистские террористические группы, которые пытаются нанести вред законным властям Мали и некоторых других стран.
Ранее директор департамента Африки МИД России Анатолий Башкин заявил, что украинские военные советники в Мали помогают террористам работать с беспилотными летательными аппаратами.