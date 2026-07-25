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14:57, 25 июля 2026 (обновлено: 15:20, 25 июля 2026)Экономика

Москвичам предрекли встречу со смертельно опасными пауками

Энтомолог Мартыновченко: Пауки каракурты могут добраться до Москвы
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Dmitry Fch / Shutterstock / Fotodom  

Смертельно опасные пауки каракурты распространяются по России и могут летом случайно добраться до Москвы. Таким предположением в разговоре с Telegram-каналом Shot поделился энтомолог Федор Мартыновченко.

Ядовитые пауки, которые традиционно встречаются в степных и полупустынных зонах (Ростовская область, Калмыкия, Дагестан, Ставрополье, Крым и Краснодарский край), начали встречаться в Оренбургской, Курганской, Новосибирской, Омской, Саратовской и Свердловской областях. Из-за глобального потепления они могут оказаться в более северных регионах.

Единичные особи могут попасть в Москву и Подмосковье вместе с фруктами, овощами или стройматериалами из южных регионов. Однако массово жить в Центральной России они не смогут из-за особенностей климата.

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В Астраханской области с начала года было зафиксировано 14 пострадавших от укусов этого паука, в Волгоградской — семь случаев.

Россиянам, которые столкнулись с каракуртом, в случае укуса рекомендуется немедленно прижечь место горящей головкой спички: высокая температура разрушит яд, пока он не всосался в ткани. После этого рекомендуется немедленно обратиться за помощью.

Ранее исполнительный директор Всероссийского общества охраны природы (ВООП) в Московской области Ярослав Вольпин назвал вопросом времени появление каракурта в Московском регионе, если тренд на глобальное потепление сохранится.

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