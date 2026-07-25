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15:36, 25 июля 2026 (обновлено: 15:47, 25 июля 2026)Экономика

В горах российского региона «призрак» попал на видео

В горах Осетии появился брокенский призрак и попал на видео
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

В горах Осетии заметили брокенский призрак, по-другому называемый горным призраком. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.

Это атмосферное оптическое явление, при котором тень человека проецируется на поверхность плотного тумана или облака в направлении, противоположном Солнцу. Силуэт «призрака» может быть окружен яркими цветными концентрическими кольцами (глория). Тень может внезапно шевелиться, хаотично двигаться или менять пропорции, даже если сам человек стоит неподвижно. Причина кроется в постоянном движении воздушных масс, колыхании тумана и изменении плотности облачного слоя.

Ранее жители Саратова увидели в небе необычное оптическое явление — эффект гало.

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