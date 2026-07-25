В горах российского региона «призрак» попал на видео

В горах Осетии заметили брокенский призрак, по-другому называемый горным призраком. Об этом сообщает Telegram-канал Gor Mash.
Это атмосферное оптическое явление, при котором тень человека проецируется на поверхность плотного тумана или облака в направлении, противоположном Солнцу. Силуэт «призрака» может быть окружен яркими цветными концентрическими кольцами (глория). Тень может внезапно шевелиться, хаотично двигаться или менять пропорции, даже если сам человек стоит неподвижно. Причина кроется в постоянном движении воздушных масс, колыхании тумана и изменении плотности облачного слоя.
Ранее жители Саратова увидели в небе необычное оптическое явление — эффект гало.