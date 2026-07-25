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15:43, 25 июля 2026 (обновлено: 15:50, 25 июля 2026)Россия

Ракетную опасность объявили в Московской области

В Московской области объявили ракетную опасность
Гульназ Астахова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

На территории Московской области объявили ракетную опасность. Об этом сообщается на канале «РСЧС Московская область» в мессенджере «Макс».

«Ракетная опасность объявлена на территории Московской области», — говорится в сообщении Единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

Жителей региона призвали оставаться дома и не подходить к окнам или пройти в укрытие. Находящимся на улице или в автотранспорте посоветовали укрыться в здании, подземном переходе или паркинге.

Ранее сообщалось, что на территории Тюменского нефтеперерабатывающего завода произошло возгорание из-за падения беспилотника Вооруженных сил Украины.

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