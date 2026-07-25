Кадровые перестановки на Украине назвали дракой бульдогов под ковром

Сенатор Кастюкевич: Кадровые перестановки на Украине — следствие борьбы за власть

Сенатор от Херсонской области Игорь Кастюкевич назвал кадровые перестановки на Украине дракой бульдогов под ковром. Его комментарий приводит РИА Новости.

Кастюкевич заявил, что в настоящий момент на Украине царит хаос, разгул и коррупция. Отставки и назначения, по его мнению, являются видимым следствием борьбы за власть.

«Отношения чиновников, генералов, министров и прочих "благополучателей" от прокси-войны против России напоминает "драку бульдогов под ковром"» — отметил собеседник агентства.

16 июля Верховная Рада утвердила Сергея Корецкого новым премьер-министром Украины и начала переформатирование правительства. Самой громкой стала отставка министра обороны Михаила Федорова, который обвинил главнокомандующего Вооруженными силами Украины Александра Сырского в нежелании проводить реформы.

По словам бывшего министра, главком постоянно «плел интриги», блокировал его инициативы и устроил против него заказную медийную кампанию.