Глава комитета Госдумы Слуцкий назвал атаку на турбазу в Кирилловке чудовищным терактом

Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий высказался об атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на турбазу в Кирилловке. Об этом он высказался в своем Telegram-канале.

По мнению парламентария, удар ВСУ является очередным военным преступлением Владимира Зеленского.

«Турбаза никак не могла быть военной целью! Как и колледж в Старобельске, в котором укрофашисты убили более 20 подростков. Подходы русофобов в ЕС создали нацистского монстра на Украине», — написал Слуцкий.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщал, что восемь человек погибли, в том числе двое детей, 14 пострадали в результате ночной атаки ВСУ на туристические базы в регионе.

В июне в России назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии. Команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа.