В России назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

Следователи возбудили уголовное дело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Теракт»). Все произошло в среду, 17 июня, на трассе А240 в Брянской области. Команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа. Внутри во время атаки находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов.

Жертвой удара стала женщина. Четверо детей и двое взрослых пострадали — их доставили в больницу.

