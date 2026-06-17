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Силовые структуры
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13:20, 17 июня 2026Силовые структуры

В России назвали терактом удар ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

СКР возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Lantyukhov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Следователи возбудили уголовное дело после удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по автобусу в Брянской области, в котором находилась детская футбольная команда из Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета России (СКР) Светлана Петренко.

Дело возбуждено по статье 205 УК РФ («Теракт»). Все произошло в среду, 17 июня, на трассе А240 в Брянской области. Команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа. Внутри во время атаки находились 44 пассажира, включая 28 детей-спортсменов.

Жертвой удара стала женщина. Четверо детей и двое взрослых пострадали — их доставили в больницу.

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