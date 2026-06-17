ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в российском регионе

Ковальчук: ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии под Брянском

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии в Брянской области. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора региона Егор Ковальчук в Max.

По его словам, команда из Гомеля ехала на отдых в Геленджик, когда по автобусу ударил беспилотник самолетного типа. Жертвой атаки стала женщина. Шестеро человек, включая четверых детей, пострадали. Раненых доставили в больницу, где им оказывают помощь.

Остальных детей, находившихся в автобусе, в ближайшее время вернут домой, подчеркнул Ковальчук.

Ранее врио губернатора Брянской области сообщил об ударе ВСУ по автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов. Пострадали фельдшер, водитель и медсестра. По словам Ковальчука, от более тяжелых последствий экипаж скорой спас водитель, который сумел увести машину от прямого удара.