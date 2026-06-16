ВСУ ударили по автомобилю скорой помощи в Брянской области

В Брянской области ВСУ атаковали автомобиль скорой помощи, есть пострадавшие

Вооруженные силы Украины (ВСУ) при помощи беспилотного летательного аппарата нанесли удар по автомобилю скорой помощи, который ехал на вызов. Несколько человек пострадали, сообщил врио губернатора региона Егор Ковальчук в Telegram.

Инцидент произошел в деревне Кветунь. «Ранены фельдшер, водитель и медсестра. Пострадавшие доставлены в больницу», — говорится в сообщении. Уточняется, что водитель и фельдшер были госпитализированы, а медсестру после оказания необходимой помощи отпустили, назначив амбулаторное лечение.

Как отметил Ковальчук, от более тяжелых последствий экипаж скорой спас водитель, который сумел увести машину от прямого удара.

Кроме того, добавил врио губернатора, ВСУ ударили по гражданскому автомобилю в селе Чуровичи. Там пострадали водитель и пассажирка.

Ранее сообщалось, что в Белгородской области из-за ударов ВСУ 16 июня пострадали пять человек.