Пять человек пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали пять человек

Пять человек пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По его данным, один из ударов пришелся на село Погремец — там украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина. «У женщины диагностировали ушиб грудной клетки, у мужчины — перелом ключицы и травму живота», — говорится в сообщении.

Еще один беспилотник сдетонировал в поселке Красная Яруга, в результате чего один мужчина получил осколочное ранение затылочной области головы. Ему оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Также два человека — мужчина и женщина — пострадали в районе села Черемошное, где летательный аппарат ударил по автомобилю «Газель». У мужчины диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча, у женщины — осколочные ранения головы, рук, ног и проникающее ранение живота. Оба были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Котельниках при атаке беспилотников пострадал рабочий стройки.