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21:16, 16 июня 2026Россия

Пять человек пострадали при ударах ВСУ по российскому региону

ВСУ атаковали Белгородскую область, пострадали пять человек
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Пять человек пострадали при ударах Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Белгородской области. Об этом сообщили в региональном оперативном штабе.

По его данным, один из ударов пришелся на село Погремец — там украинский дрон атаковал гражданский автомобиль. В результате пострадали мужчина и женщина. «У женщины диагностировали ушиб грудной клетки, у мужчины — перелом ключицы и травму живота», — говорится в сообщении.

Еще один беспилотник сдетонировал в поселке Красная Яруга, в результате чего один мужчина получил осколочное ранение затылочной области головы. Ему оказали медицинскую помощь на месте. От госпитализации мужчина отказался.

Также два человека — мужчина и женщина — пострадали в районе села Черемошное, где летательный аппарат ударил по автомобилю «Газель». У мужчины диагностированы осколочные ранения головы, грудной клетки и плеча, у женщины — осколочные ранения головы, рук, ног и проникающее ранение живота. Оба были госпитализированы.

Ранее стало известно, что в Котельниках при атаке беспилотников пострадал рабочий стройки.

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