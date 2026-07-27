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11:16, 27 июля 2026Мир

Президента Польши обвинили во лжи о Patriot для Украины

Глава Минобороны Польши Косиняк-Камыш обвинил Навроцкого во лжи о Patriot для Украины
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий, вопреки его заявлениям, знал о поставках ракет для систем противовоздушной обороны (ПВО) Patriot из Польши на Украину. Об этом заявил министр обороны республики Владислав Косиняк-Камыш в интервью изданию Wirtualna Polska.

«Президент, безусловно, знал об этом, потому что я сам с ним разговаривал. Генеральный секретарь НАТО [Марк Рютте] говорил с ним об этом. Президент просто сегодня переворачивает ситуацию с ног на голову», — сказал он.

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что не позволит президенту «распространять ложь или устраивать политические спектакли» в вопросах, по которым он был полностью проинформирован. По его словам, представитель Навроцкого принимает участие во всех заседаниях комитета по безопасности, в ходе которых принимаются решения о военных поставках Украине.

Ранее Навроцкий заявил, что ему не удалось решить разногласия с Киевом на полях саммита НАТО в Анкаре. Польский лидер отметил, что Варшава не видит возможности для переговоров на тему отношения к Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России), эту позицию он лично подтвердил президенту Украины Владимиру Зеленскому.

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