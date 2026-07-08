Президенты Польши и Украины не смогли решить разногласия на саммите НАТО

Навроцкий: Польша не видит возможности для переговоров на тему отношения к УПА

Президенты Польши и Украины не смогли решить разногласия на тему Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) на саммите НАТО. Об этом заявил польский лидер Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

Политик отметил, что Варшава не видит возможности для переговоров на тему отношения к УПА, эту позицию он лично подтвердил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Хорошо, что мы встретились. Я подтвердил нашу позицию по вопросу УПА», — указал Навроцкий.

Ранее польский лидер рассказал, что вежливо побеседовал с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Он отметил, что Польша, как и вся Европа, не может принять отсылок к УПА. Однако, по его словам, Варшава и Киев должны продолжать диалог, несмотря на конфликты.

