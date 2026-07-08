Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:13, 8 июля 2026Мир

Президенты Польши и Украины не смогли решить разногласия на саммите НАТО

Навроцкий: Польша не видит возможности для переговоров на тему отношения к УПА
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
СюжетРоссия и НАТО:
Кароль Навроцкий

Кароль Навроцкий. Фото: Emmi Korhonen / Globallookpress.com

Президенты Польши и Украины не смогли решить разногласия на тему Украинской повстанческой армии (УПА, признана экстремистской и запрещена в России) на саммите НАТО. Об этом заявил польский лидер Кароль Навроцкий, передает РИА Новости.

Политик отметил, что Варшава не видит возможности для переговоров на тему отношения к УПА, эту позицию он лично подтвердил украинскому коллеге Владимиру Зеленскому.

«Хорошо, что мы встретились. Я подтвердил нашу позицию по вопросу УПА», — указал Навроцкий.

Ранее польский лидер рассказал, что вежливо побеседовал с Зеленским на полях саммита НАТО в Анкаре. Он отметил, что Польша, как и вся Европа, не может принять отсылок к УПА. Однако, по его словам, Варшава и Киев должны продолжать диалог, несмотря на конфликты.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Эрдоган выступил с предложением для России и Украины

    Президент Сербии поставил Украину перед фактом

    Бывший пресс-секретарь Зеленского сделала выпад в адрес властей Украины

    В России предложили компенсировать покупку кондиционеров одной категории населения

    Эстония придумала наказание для МОК за допуск российских спортсменов

    Премьер Испании побеседовал с Трампом после его угроз

    Трамп решил ввести эмбарго против союзника США

    В Латвии прошел суд над российским волонтером

    Залужный сделал признание о помощи Украине со стороны Запада

    Трамп оценил вероятность своей гибели

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok