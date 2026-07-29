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04:05, 29 июля 2026Наука и техника

Samsung похоронит популярное приложение

Samsung прекратит поддержку приложения Find на старых смартфонах
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Корпорация Samsung призвала пользователей смартфонов обновиться до актуальных версий операционной системы (ОС) Android, чтобы не потерять доступ к приложению Find. На это обратило внимание издание SamMobile.

Журналисты профильного медиа заметили уведомления, в которых Samsung рассказала об окончании поддержку сервиса Find. В компании подчеркнули, что программа перестанет работать под управлением One UI 2.0 (Android 10) и более старых версий ОС. Пользователей старых смартфонов, которые не смогут обновиться, будет отключать от приложения уже в июле.

Find является сервисом, который позволяет отслеживать девайсы и находить потерянные устройства. В Samsung рассказали, что даже выключенный телефон будет отправлять зашифрованные Bluetooth-сигналы, которые смогут принимать и передавать дальше другие фирменные устройства. Таким образом, приложение фактически похоронят для владельцев старых аппаратов.

В компании рассказали, что пользователи устройств на базе One UI 2.0 и более ранних версий смогут ограниченно пользоваться Find. Но новые функции и обновления безопасности они больше не получат.

Весной Samsung объявила, что прекратит поддержку Samsung Messages летом. Мессенджер, который заменят на Google Messages, перестанет работать в июле 2026 года.

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