14:36, 6 апреля 2026

Samsung похоронила популярное приложение

Мессенджер Samsung Messages для Android официально закроют в июле
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Noyna Nanoy / Shutterstock / Fotodom

Корпорация Samsung объявила, что прекратит поддержку Samsung Messages летом. Об этом сообщается на сайте компании.

В фирме рассказали, что закроют встроенный в смартфоны бренда мессенджер в июле 2026 года. Компания объяснила решение стремлением «поддерживать стабильный опыт обмена сообщениями на Android». Всех пользователей популярного приложения призвали начать пользоваться программой Google Messages.

Начиная с июля, отправлять сообщения и звонить через Samsung Messages будет невозможно. Исключение составят номера экстренных служб. В Samsung объяснили, что уже сейчас можно скачать альтернативу похоронненому приложению через Google Play и настроить его в качестве клиента для отправки и приема SMS по умолчанию.

В материале Samsung подчеркивается, что все сообщения в Google Messages шифруются. Также программа имеет поддержку стандарта обмена сообщениями RCS и нейросети Gemini. В заключение в корпорации рассказали, что обновление не затронет пользователей устаревшей операционной системы Android 11 — они и после июля смогут отправлять сообщения через Samsung Messages.

В конце марта корпорация Apple прекратила выпуск компьютеров Mac Pro. Первая версия устройств для профессионалов вышла в 2006 году, последняя — 2023-м.

    Последние новости

    Иран атаковал десантный корабль США с пятью тысячами военных

    В России назвали способный приблизить окончание СВО приказ

    Политолог рассказал о новой стратегии Трампа в войне с Ираном

    Обнаружен неожиданный фактор риска болезней сердца

    ВСУ устроили охоту на мирных жителей Красноармейска

    В России продают редкую версию Toyota Land Cruiser 2013 года выпуска

    Российских операторов связи оштрафовали на миллионы рублей

    В Одессе введут трудовую повинность

    Серийный поджигатель уничтожил имущество россиян на несколько миллионов рублей

    В российском городе поплыли машины

    Все новости
