Для ряда россиян захотели снизить цены на такси

Минтранс захотел сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми

\Минтранс России начал работать над повышением доступности поездок в такси семей с детьми. Об этом сообщает РИА Новости.

Минтранс захотел сделать дешевле поездки в такси для семей с детьми, в связи с чем разработал соответствующие изменения в законодательство. Сейчас инициатива находится на согласовании с заинтересованными органами власти.

Ранее россиянам назвали условие снижения цен на такси. Председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов уточнил, что для этого требуется рост числа водителей, включая частных перевозчиков.

До этого член правления Национальной ассоциации таксопарков, глава таксопарка «Такси+» Станислав Антонов не исключил ухода с рынка 30-40 процентов таксопарков до конца года.