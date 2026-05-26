15:15, 26 мая 2026

Россиянам назвали условие снижения цен на такси

Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

Условием для снижения цен на такси в России является рост числа числа водителей, включая частных перевозчиков. Об этом заявил председатель Общероссийского объединения пассажиров Илья Зотов, его слова приводит НСН.

Усиление конкуренции влияет на ценообразование во многих сферах. Сегмент такси в этом плане — не исключение, пояснил Зотов. «Люди должны иметь выбор, как ехать и на чем», — констатировал глава отраслевого объединения.

27 февраля 2026
13 мая 2025

Излишне строгие требования к водителям такси создают барьер для притока новых кадров в эту сферу, отметил Зотов. Некоторые из них являются невыполнимыми, отметил эксперт. Смягчение требований к водителям может поспособствовать росту спроса на эту профессию, полагает он. «Стоимость поездки изменится, если большее число водителей придут на этот рынок», — заключил Зотов.

Ранее член правления Национальной ассоциации таксопарков, глава таксопарка «Такси+» Станислав Антонов не исключил ухода с рынка 30-40 процентов таксопарков до конца года. Этому, объяснил он, поспособствует ряд факторов, включая рост стоимости автомобилей, лизинга, ремонта и страхования. Выправить кризисную ситуацию в отрасли, полагают эксперты, можно за счет расширения перечня автомобилей, которые разрешается использовать при организации перевозок.

