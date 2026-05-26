Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

CNBC: Евросоюз собирается оштрафовать Google на сотни миллионов евро

Европейский союз (ЕС) собирается оштрафовать компанию Google на несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на издание Handelsblatt и его источники в Европейской комиссии.

Ожидается, что соответствующее решение примут еще до лета. Это будет самый крупный штраф, который ЕС когда-либо налагал за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), направленного на ограничение власти крупных технологических компаний. Google обвиняют в том, что она отдает предпочтение собственным сервисам в результатах поиска.

Представители корпорации не раз критиковали такие действия ЕС и жаловались на то, что, пытаясь урегулировать вопрос, пошли на самое большое ухудшение качества своего продукта за всю его историю.

В конце марта 2026 года посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер заявлял, что ЕС не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании. По словам дипломата, если ЕС хочет быть частью экономики искусственного интеллекта, то ему нужны центры обработки данных и доступ к аппаратному обеспечению, которые есть в США. И если европейские власти не хотят лишиться всего этого, то они должны пересмотреть свое отношение к американским техногигантам.