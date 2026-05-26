Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:55, 26 мая 2026Экономика

Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

CNBC: Евросоюз собирается оштрафовать Google на сотни миллионов евро
Кирилл Луцюк

Фото: Christian Charisius / picture alliance via Getty Images

Европейский союз (ЕС) собирается оштрафовать компанию Google на несколько сотен миллионов евро в рамках антимонопольного расследования. Об этом сообщил канал CNBC со ссылкой на издание Handelsblatt и его источники в Европейской комиссии.

Ожидается, что соответствующее решение примут еще до лета. Это будет самый крупный штраф, который ЕС когда-либо налагал за нарушение Закона о цифровых рынках (DMA), направленного на ограничение власти крупных технологических компаний. Google обвиняют в том, что она отдает предпочтение собственным сервисам в результатах поиска.

Представители корпорации не раз критиковали такие действия ЕС и жаловались на то, что, пытаясь урегулировать вопрос, пошли на самое большое ухудшение качества своего продукта за всю его историю.

Материалы по теме:
«Глобальный раскол углубляется» Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
«Глобальный раскол углубляется»Почему мировые державы стремятся к лидерству в сфере ИИ и какое место в этой гонке занимает Китай?
26 августа 2025
«Пузырь может лопнуть, как в нулевые» Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
«Пузырь может лопнуть, как в нулевые»Тысячи инвесторов поверили в ИИ и рискуют остаться ни с чем. Почему им грозит разорение?
25 октября 2025

В конце марта 2026 года посол США в Евросоюзе Эндрю Паздер заявлял, что ЕС не должен налагать огромные штрафы на крупные американские технологические компании. По словам дипломата, если ЕС хочет быть частью экономики искусственного интеллекта, то ему нужны центры обработки данных и доступ к аппаратному обеспечению, которые есть в США. И если европейские власти не хотят лишиться всего этого, то они должны пересмотреть свое отношение к американским техногигантам.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ЕС ответил на призыв эвакуировать дипломатов из Киева

    Медведев проиграл 97-й ракетке мира и вылетел в первом круге «Ролан Гаррос»

    Стало известно о разрабатываемом Героем России проекте перед его исчезновением

    Матвиенко поручила разобраться с налогами компании богатейшего россиянина

    Силовики пришли с обысками в крупный российский вуз

    Медведев заявил о двойных стандартах осудившего одно решение Украины Израиля

    Раскрыты подробности о найденном прохожими изрезанном женском теле в российском городе

    В МИД раскрыли призыв Лаврова к Рубио о посольстве США в Киеве

    Одну из самых дорогих корпораций оштрафуют на сотни миллионов евро

    Российские Су-35С уничтожат БПЛА на дальних подступах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok