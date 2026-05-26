Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:31, 26 мая 2026Силовые структуры

Стало известно о связи «золотой судьи» с криминалом

Генпрокуратура заявила о связи экс-судьи Хахалевой с грузинским авторитетом Пецо
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Честный Детектив / Youtube

Генпрокуратура заявила о связи бывшей судьи Елены Хахалевой, которую СМИ после скандала с дорогой свадьбой дочери окрестили «золотой судьей», с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо. Об этом во вторник, 26 мая, пишет ТАСС.

Предварительно, в период с 1993 по 2000 год Хахалева вела совместный бизнес со своими супругом, отцом, сестрой, а также Бухникашвили. Вместе они занимались розничной торговлей спортивными товарами.

Бывшую судью Елену Хахалеву обвинили в мошенничестве в 2021 году, после чего она покинула Россию. Женщина объявлена в розыск. Генпрокуратура требует обратить в доход государства ее активы и активы ее родственников.

Сестра Хахалевой — Наталья — продолжает работать судьей в Арбитражном суде Краснодарского края. Известно, что они обе пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Фон дер Ляйен анонсировала направленные против граждан России санкции ЕС

    Захарова высказалась о паразитировании на Буче

    Россиянам назвали ягоды с рекордным количеством полезных веществ

    В сети обсудили внешность Глеба Калюжного после возвращения из армии

    Супруги сорвались со стометровой скалы в Румынии и чудом выжили

    Россиянин сел на девять лет после признаний о прошлом

    Украинский блогер заявил о «тряске» соотечественников из-за одной идеи властей

    Аналитики оценили положение российского бизнеса

    Госдума дала отсрочку от призыва в армию одной категории россиян

    Захарова обвинила Запад в извращении трагедии в Старобельске

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok