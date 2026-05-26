Стало известно о связи «золотой судьи» с криминалом

Генпрокуратура заявила о связи экс-судьи Хахалевой с грузинским авторитетом Пецо

Генпрокуратура заявила о связи бывшей судьи Елены Хахалевой, которую СМИ после скандала с дорогой свадьбой дочери окрестили «золотой судьей», с грузинским криминальным авторитетом Ревазом Бухникашвили, известным как Пецо. Об этом во вторник, 26 мая, пишет ТАСС.

Предварительно, в период с 1993 по 2000 год Хахалева вела совместный бизнес со своими супругом, отцом, сестрой, а также Бухникашвили. Вместе они занимались розничной торговлей спортивными товарами.

Бывшую судью Елену Хахалеву обвинили в мошенничестве в 2021 году, после чего она покинула Россию. Женщина объявлена в розыск. Генпрокуратура требует обратить в доход государства ее активы и активы ее родственников.

Сестра Хахалевой — Наталья — продолжает работать судьей в Арбитражном суде Краснодарского края. Известно, что они обе пользовались покровительством бывшего главы Совета судей России Виктора Момотова.