Аналитики оценили положение российского бизнеса

ЦБ: В мае рост деловой активности российского бизнеса замедлился

В мае в России снизились темпы роста деловой активности. К такому выводу пришли аналитики Центрального банка. Их выводы изложены в комментарии регулятора «Мониторинг предприятий».

Оказалось, что в мае индикатор бизнес-климата составил 1,7 пункта, в то время как в апреле речь шла о 2,1 пункта. Таким образом, результаты последнего месяца весны приблизились к уровню III квартала 2025 года.

«Это свидетельствует о том, что рост деловой активности бизнеса продолжился, но менее интенсивно», — констатируют авторы документа.

Подчеркивается, что наиболее заметно оценки бизнес-климата снизились у предприятий добычи полезных ископаемых, а серьезно выросли и были самыми значительными в электроэнергетике и водоснабжении. Самое заметное снижение ожиданий показали компании по торговле автотранспортом, транспортировке и хранению, оптовой и розничной торговле.

«В то же время в добыче полезных ископаемых оценки деловых перспектив максимально улучшились после трех месяцев их сдержанной динамики», — уточняет ЦБ.

В конце апреля глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила, что снижение ВВП в январе-феврале на 1,8 процента связано с нетипично сильными морозами и снегопадами, которые привели к простоям, а также адаптацией к налоговым изменениям.