Акции национализированной российской компании резко подешевели после отмены аукциона

Акции ЮГК, которую не удалось продать с аукциона, подешевели на 10,5 %

Падение котировок «Южуралзолота» (ЮГК) на Мосбирже превысило 10,5 процента. Бумаги золотодобытчика резко подешевели до 0,58 рубля за штуку на фоне признания несостоявшимся аукциона по продаже национализированных активов группы. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Торги отменили 26 мая уже во второй раз по причине того, что к ним был допущен только один участник. Росимущество рассчитывало продать в том числе 67,2 процента акций ЮГК стоимостью 140,4 миллиарда рублей. Аукцион собирались провести по голландской системе, то есть с максимальным понижением цены в 50 процентов от начальной.

Первая попытка продать акции не увенчалась успехом 18 мая из-за отсутствия заявок. В то же время в начале года бумаги ЮГК подорожали за месяц в полтора раза на фоне рекордного подорожания золота.

Советский районный суд Челябинска обратил в доход государства активы ЮГК по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года. Их бывшего владельца Константина Струкова обвинили в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти. Речь шла о том, что бизнесмен, фактически контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом Заксобрания Челябинской области. Важной претензией к нему стал вывод части получаемых от бизнеса доходов за границу.

