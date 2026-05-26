Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:44, 26 мая 2026Экономика

В России не нашлось желающих купить национализированную компанию

Второй аукцион по приватизации акций ЮГК не состоялся из-за отсутствия желающих
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Александр Кондратюк / РИА Новости

Росимущество во второй раз подряд не смогло продать на аукционе национализированные почти год назад активы группы «Южуралзолото» (ЮГК). Об этом свидетельствуют данные площадки ГИС «Торги».

На первый аукцион, который должен был состояться 18 мая с начальной ценой 162 миллиарда рублей, не было подано ни одной заявки. Вторые торги ведомство хотело провести по «голландской» модели, то есть с понижением цены, но не более чем в два раза.

В этом случае желание участвовать высказала компания «Русские угли», однако ее не допустили к торгам. Кроме того, по логике такого аукциона он может проходить лишь в том случае, когда участников как минимум двое.

Материалы по теме:
Угол контакта. Генпрокуратура потребовала национализировать подшипниковые предприятия. Причем здесь арендный и строительный бизнес?
Угол контакта.Генпрокуратура потребовала национализировать подшипниковые предприятия. Причем здесь арендный и строительный бизнес?
23 декабря 2025
Национализируй это. Бизнес заставляют тревожиться. Что происходит?
Национализируй это.Бизнес заставляют тревожиться. Что происходит?
30 октября 2024

Основная часть лота приходится на 67,2 процента акций ПАО «ГК «Южуралзолото» стоимостью 140,4 миллиарда рублей. Все желающие участвовать в торгах должны были, помимо заявки, внести задаток в размере 3,24 миллиарда рублей (20 процентов от начальной стоимости).

АО «Русские Угли» основано в июне 2024 года. Выручка компании за 2025 год составила 292,8 миллиона рублей. Из более серьезных участников рынка об интересе к активу никто не заявлял.

После повторной неудачи Росимущество может продать актив по минимально допустимой цене — это десять процентов от первоначального предложения, то есть за 16,2 миллиарда рублей. Однако в этом случае бюджет столкнется с недополучением уже запланированных в доходной части средств от приватизации госимущества.

Ранее глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что вырученные от продажи ЮГК деньги потратят на решение первоочередных задач, поставленных президентом Владимиром Путиным.

Советский районный суд Челябинска национализировал активы ЮГК по иску Генпрокуратуры в июле 2025 года. Их бывшего владельца Константина Струкова обвинили в приобретении имущества с использованием своего положения в органах власти. Речь шла о том, что бизнесмен, фактически контролировавший компанию с 1997 года, в 2009-м стал депутатом Заксобрания Челябинской области. Важной претензией к нему стал вывод части получаемых от бизнеса доходов за границу.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В России заявили об изменении тактики СВО после заявления МИД. Военкоры пишут о «включении режима Ирана»

    Раскрыта причина повышенного риска отслоения сетчатки

    В России заметно упали продажи одного вида напитков

    Объявлены цены на машины Volga для России

    В Госдуме предложили увеличить россиянам ежегодный оплачиваемый отпуск

    Захарову возмутил Международный уголовный суд

    Новая стрижка Екатерины Варнавы вызвала споры в сети

    Экономические потрясения предсказали жителям европейской страны

    Россияне бросились за иностранной посудой

    Названы цели ударов российских войск за сутки

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok