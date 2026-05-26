Российский турист с флаконами наркотиков угодил под риск сесть на пожизненное

Турист с 15 флаконами наркотиков попался таможенникам в аэропорту Москвы

В аэропорту Шереметьево 35-летний россиянин, прилетевший из Индии, попался с 15 флаконами, в которых были психоактивные вещества марихуаны. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы (ФТС).

Таможенники остановили мужчину в ходе выборочного контроля на зеленом коридоре и нашли в его чемодане среди личных вещей коричневые стеклянные емкости с надписями Parana и Sleep Well. В них была маслянистая жидкость со специфическим запахом — как показала экспертиза, в растворе содержится наркотическое средство тетрагидроканнабинол.

Сам турист заявил, что вез товар по просьбе знакомого. Возбуждено уголовное дело по статье о контрабанде наркотических средств в особо крупном размере. Мужчине грозит вплоть до пожизненного лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Москве суд приговорил колумбийца к 9 годам и 10 месяцам за наркотики.