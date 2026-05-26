Экс-гимнастку Алину Кабаеву в облегающем костюме засняли на тренировке

Экс-гимнастку Алину Кабаеву заметили на тренировке с одной из учениц ее академии художественной гимнастики «Небесная грация» Евой Кононовой. Снимки опубликованы в Telegram-канале академии.

43-летнюю бывшую спортсменку засняли в облегающем костюме черного цвета, который состоял из лонгслива и легинсов. Кроме того, она надела белые кроссовки.

В марте были также опубликованы новые фото Алины Кабаевой. Тогда она посетила чемпионат России по художественной гимнастике, который проходил в Москве. Экс-спортсменка предстала перед публикой в белой водолазке и джинсах, завершив образ бомбером коричневого цвета. Отмечается, что знаменитость поддержала воспитанниц своей академии, которые принимали участие в соревновании.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.