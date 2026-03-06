Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:04, 6 марта 2026Ценности

Опубликованы новые фото Алины Кабаевой

Опубликованы новые фото гимнастки Алины Кабаевой с чемпионата в Москве
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)
СюжетЗимняя Олимпиада-2026:

Фото: Григорий Сысоев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева посетила чемпионат России по художественной гимнастике, который проходит в Москве. Новые фото опубликовала Академия художественной гимнастики «Небесная грация».

42-летняя экс-спортсменка предстала перед публикой в белой водолазке и джинсах, завершив образ бомбером коричневого цвета. Отмечается, что знаменитость поддержала воспитанниц своей академии, которые принимали участие в соревновании.

Материалы по теме:
«Меня заморозили еще в СССР» Легенда гимнастики ушла из спорта в 46 лет. Как ей удалось выступить на восьми Олимпиадах?
«Меня заморозили еще в СССР»Легенда гимнастики ушла из спорта в 46 лет. Как ей удалось выступить на восьми Олимпиадах?
27 июля 2021
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет. Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
Российские гимнастки остались без золота Олимпиады впервые за 25 лет.Их соперница грубо ошиблась, но все равно победила
7 августа 2021

Ранее Кабаева сделала заявление о допуске российских гимнастов к турнирам под эгидой Международной федерации гимнастики (FIG). Она призвала вернуть сборной России право выступать с флагом и гимном на международных соревнованиях.

Кабаева завершила карьеру в 2007 году. На ее счету победа в личном многоборье на Олимпиаде-2004 в Афинах и бронза в том же виде программы на Играх-2000 в Сиднее. Также она девять раз становилась чемпионкой мира.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Иране после удара по Бахрейну заявили о больших потерях США

    Зеленский наградил сдавшегося в «Азовстали» генерала «Азова»

    Голый турист впал в буйство на острове в Таиланде и украл телефон, мотоцикл и каяк

    Т-72 назвали модульным танком

    Опубликованы новые фото Алины Кабаевой

    МИД Британии предупредил об угрозе терактов на Кипре

    Спор двух российских водителей закончился стрельбой

    Неизвестные ограбили ювелирный при помощи огромной циркулярной пилы и попали на видео

    Артемий Лебедев призвал Россию ввести одно изменение по примеру США

    В России призвали наказать отказавшиеся от церемонии открытия Паралимпиады страны

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok