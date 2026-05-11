В России назвали суперсилу британского премьера Стармера

Кирилл Дмитриев назвал неправоту суперсилой британского премьера Стармера

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер обладает суперсилой — всегда быть неправым. Об этом он написал в соцсети X (бывший Twitter).

По мнению Дмитриева, Стармер после отставки получит работу в качестве советника в какой-нибудь крупной компании, чтобы поступать противоположно его советам.

«Быть всегда неправым — это суперсила», — написал он.

Ранее Дмитриев раскрыл предполагаемые сроки отставки Стармера. По его словам, депутаты-лейбористы и некоторые члены кабмина отвернулись от премьера «после катастрофического поражения на выборах».