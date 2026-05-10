Дмитриев раскрыл предполагаемые сроки отставки Стармера

21:34, 10 мая 2026

Дмитриев: Стармер уйдет со своего поста уже на следующей неделе
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев считает, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер уйдет со своего поста уже на следующей неделе. Об этом он написал в соцсети X.

«Как я и предсказывал, депутаты-лейбористы и некоторые члены кабмина отвернулись от Стармера после катастрофического поражения на выборах. Отставка Стармера намечена на следующую неделю», — отметил политик.

Он также сослался на свою апрельскую публикацию. Тогда Дмитриев спрогнозировал отставку премьера в мае в связи с тем, что от него отвернутся члены кабмина после поражения на выборах.

Ранее сообщалось, что Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания не выдержит еще одного года с Киром Стармером на посту премьер-министра. До этого Стармер «был отстранен» от участия в предвыборной кампании на местном уровне из-за своего «токсичного» имиджа. Премьер-министр заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах.

