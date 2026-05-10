16:41, 10 мая 2026

Дмитриев пожалел британцев из-за отказавшегося уходить Стармера

Ольга Коровина
Кир Стармер. Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что Великобритания не выдержит еще одного года с Киром Стармером на посту премьер-министра. Об этом он написал в соцсети X.

«Бедная Британия не переживет даже еще одного года со "стойким" Киром, не говоря уже о его желании провести еще "10 лет на Даунинг-стрит, 10"», — отметил Дмитриев. По его словам, не менее 29 членов британского парламента от Лейбористской партии призывают покинуть пост «липкого, как суперклей» Стармера.

Ранее Стармер «был отстранен» от участия в предвыборной кампании на местном уровне из-за своего «токсичного» имиджа. Премьер-министр заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Он признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов.

