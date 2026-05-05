14:32, 5 мая 2026Мир

Стармера отстранили от выборов в Британии

Telegraph: Лейбористская партия отстраняется от Стармера из-за его токсичности
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Stefan Rousseau / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер «был отстранен» от участия в предвыборной кампании на местном уровне из-за своего «токсичного» имиджа. Об этом сообщает газета The Telegraph со ссылкой на источники.

Отмечается, что Стармер играет ограниченную роль в попытках лейбористов мобилизовать избирателей. Кроме того, в ближайшие дни ожидается оспаривание его лидерства, поскольку депутаты и министры уже в частном порядке признали, что британский премьер «не сможет оставаться на посту в долгосрочной перспективе».

«Он действительно токсичен. К нему испытывают глубокую ненависть, и она распространяется по всем направлениям; это касается не только одной группы. Его воспринимают как совершенно неискреннего, двуличного человека. У Стармера нет последователей, у него только враги — это невероятно», — заявил высокопоставленный представитель Лейбористской партии.

По словам другого собеседника издания, лейбористы не хотят видеть Стармера в своих округах или на своих листовках, потому что «для них он источник проигрыша».

«Я думаю, это правда, что его держат в стороне. Когда члены совета услышали о его поездке в Армению, они просто посмеялись и сказали, что это самое полезное, чем он может заниматься», — рассказал третий источник.

25 апреля газета The Financial Times (FT) сообщила, что Стармер вверг свою партию в хаос, не смог выполнить предвыборные обещания и не склонен принимать трудные решения.

