Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:35, 8 мая 2026Мир

Стармер отказался уходить

Стармер: Я не собираюсь уходить с поста премьер-министра
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Hannah Mckay / Pool / Reuters

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил, что не собирается покидать свой пост, несмотря на неудачи Лейбористской партии на региональных выборах. Его слова передает телеканал Sky News.

«Нет. Я не собираюсь уходить», — сказал политик.

При этом британский премьер признал, что правительство допустило ряд ошибок, однако подчеркнул, что намерен оставаться во главе партии до следующих парламентских выборов. «Нас избрали, чтобы мы решали проблемы, и мы будем это делать», — подчеркнул он.

Ранее Стармер «был отстранен» от участия в предвыборной кампании на местном уровне из-за своего «токсичного» имиджа. «Он действительно токсичен. К нему испытывают глубокую ненависть, и она распространяется по всем направлениям; это касается не только одной группы. Его воспринимают как совершенно неискреннего, двуличного человека», — заявил высокопоставленный представитель Лейбористской партии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев ждут сокрушительные ответные удары». Что в мире говорят об угрозах Украины атаковать Москву в День Победы?

    В Кремле рассказали о включении отца Путина в состав виртуального «Бессмертного полка»

    В Британии задумали «немыслимое» против Стармера

    Центробанк назвал повод для остановки снижения ключевой ставки

    Москвичам назвали срок старта купального сезона

    Стало известно об ответе России на созданный ВСУ коллапс в аэропортах

    Вероятность прихода к власти в странах ЕС лояльных к России политиков оценили

    Кремль раскрыл планы Путина на 8 мая

    Продажа половины жилья в российских новостройках затянется на годы

    В России отреагировали на необычное заявление Зеленского по случаю Дня Победы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok