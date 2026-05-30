Наука и техника
18:52, 30 мая 2026

На Украину отправят новых роботов-гуманоидов

Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Aleksandra Michalska / Reuters

Американский стартап собрался отправить на Украину роботов Phantom 2, обладающих «сверхчеловеческими способностями». Об этом сообщает телеканал CNBC.

Производством роботов занимается компания Foundation Future Industries, имеющая, по информации издания, связи с семьей президента США Дональда Трампа. Фирма разрабатывает роботов, предназначенных как для тяжелой промышленности, так и для военных целей. Ранние версии роботов уже тестируются на Украине, и американцы намерены отправить на испытания новые образцы.

Директор компании Санкает Патхак заявил, что фирма планирует увеличить производство машин до тысяч единиц в этом году. В начале 2026-го Foundation Future Industries начала тестировать на Украине своего робота Phantom MK-1, где он выполняет задачи по доставке грузов.

Робот Phantom 2, по словам Патхака, будет обладать «сверхчеловеческими способностями» и вдвое большей грузоподъемностью, чем Phantom 1. Стартап уже получил государственные контракты на исследования на общую сумму 24 миллиона долларов.

В середине мая источники The New York Times рассказали, что на Украине идет борьба между генералами и министром обороны Федоровым из-за «футуристических» взглядов последнего на ведение боевых действий. Размышления нынешнего министра обороны Украины называют «фантастическими идеями, оторванными от реалий поля боя».

