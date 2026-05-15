16:35, 15 мая 2026

Стало известно о борьбе на Украине между генералами и сторонниками внедрения роботов

Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

На Украине идет борьба между генералами и министром обороны Федоровым из-за «футуристических» взглядов последнего на ведение боевых действий. Он предлагает внедрить роботов в процесс ведения боевых действий, пишет The New York Times (NYT).

«Внутри украинской армии возникло сопротивление футуристическим заявлениям Федорова о войне роботов, что, по мнению аналитиков, привело к борьбе за власть между ним и генералами», — сказано в публикации.

NYT приводит позицию Федорова, которая заключается в недопустимости масштабных человеческих потерь во время боевых действий, на основе чего он предлагает совершенствовать роботизированные системы в военном секторе. Противоположная позиция же, которую представляют генералы, заключается в том, что нынешний министр обороны Украины испытывает «фантастические идеи, оторванные от реалий поля боя».

Ранее Defense News писало, что Украина в первой половине 2026-го планирует заключить контракты на поставку 25 тысяч наземных робототехнических комплексов. Их цель, как отмечали в военном ведомстве страны, заменить солдат в решении задач логистики на передовой.

