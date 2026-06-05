Актриса Екатерина Варнава показала внешность с косой челкой на фото 23-летней давности

Российская актриса и телеведущая Екатерина Варнава показала внешность на фото 23-летней давности. Пост появился в ее Telegram-канале.

Бывшая звезда шоу Comedy Woman предстала на размещенном кадре, сидя в автомобиле. Она позировала в красной куртке, с косой удлиненной челкой, прикрывающей часть лица, и в очках-маске с монолинзой.

В подписи 41-летняя знаменитость высказалась о трансформациях, обусловленных возрастом и финансами. «Поражаюсь тем, кто уверен, что люди за 20 лет не меняются. Люди меняются, и еще как! Было бы желание… и немножко денег. Господи, кого обманываем? Множко-множко денег!» — указала артистка.

В мае Екатерина Варнава показала образ до и после кардинальной смены имиджа и вызвала споры в сети.