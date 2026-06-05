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11:07, 5 июня 2026Экономика

Москвичам назвали необходимую для оформления ипотеки зарплату

PIONEER: Для того, чтобы взять ипотеку, москвичу требуется зарплата от 378,5 тыс. рублей
Виктория Клабукова

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Для того, чтобы купить однокомнатную квартиру в ипотеку, москвичу требуется зарплата от 378,5 тысячи рублей. Такую сумму «Газете.Ru» назвали в компании PIONEER.

По статистике компании, для приобретения в ипотеку «двушки» в Москве с первоначальным взносом от 30 процентов требуется минимальный доход от 563,8 тысячи рублей в месяц. Если кредит оформляется по программе семейной ипотеки, минимальный размер зарплаты должен составлять не меньше 238 тысяч рублей для однокомнатной и 428,2 тысячи рублей для двухкомнатной квартиры.

Ранее россиянам дали совет, как скопить деньги на первоначальный взнос по ипотеке. Инвесторы советуют потенциальным заемщикам откладывать с зарплаты по 30 тысяч рублей ежемесячно и рассмотреть подработку в сервисах такси, курьерской доставки и моментальной помощи. Помимо накоплений, следует класть деньги на банковский депозит. Полагаться только на это неэффективно: часть взноса можно закрыть за счет материнского капитала или взять кредит под залог имеющейся недвижимости.

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