Россиянам раскрыли способ быстрее накопить на первый взнос по ипотеке

Девелопер Банников: Первый взнос по ипотеке можно погасить с помощью маткапитала

При текущем размере минимального первоначального взноса по ипотеке накопить необходимую сумму тяжело. Своими рекомендациями по этому поводу с «Газетой.Ru» поделился коммерческий директор компании «Плато Девелопмент» Станислав Банников.

Ставя перед собой целью скопить на первый взнос, полагаться только на бережливость и банковские вклады нерационально. Взамен эксперт советует комбинировать разные методы. В первую очередь Банников предлагает использовать альтернативные источники финансирования — закрыть часть взноса за счет материнского капитала или взять кредит под залог имеющейся недвижимости. Кроме того, девелопер рекомендует оформить государственные субсидии, в том числе и участвовать в региональных программах. Главное в процессе накопления, по словам девелопера, — дисциплина: откладывать незапланированный доход и использовать накопительные счета, пока ставки по ним выгодны.

Ранее в России подсчитали, сколько времени требуется, чтобы скопить на сумму на погашение первого взноса по ипотеке. По расчетам аналитического центра ДОМ.РФ, на это уйдет 2-2,5 года. В то же время сами россияне, согласно результатам опроса, признаются, что тратят на скопление такой суммы больше трех лет. При этом больше 70 процентов респондентов заявляют, что на данный момент просто не располагают соответствующими накоплениями.