Экономика
15:45, 27 февраля 2026Экономика

Россияне оценили свои накопления на первый взнос по ипотеке

«Девелопмент-юг»: Более 70 % россиян не хватает денег на первый взнос по ипотеке
Виктория Клабукова
СюжетСнижение ставок по ипотеке:

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Более 70 процентам россиян не хватает накоплений на первоначальный взнос по ипотеке. Как остро у граждан стоит вопрос оплаты первого взноса по жилищному кредиту, агентству ТАСС рассказали в строительно-инвестиционной компании «Девелопмент-юг».

Согласно результатам исследования, 34 процентам опрошенных требуется больше трех лет, для того чтобы скопить сумму для первоначального взноса. Помимо размера первого взноса, россияне медлят с ипотекой из-за высоких цен на жилье — в этом признались 62 процента респондентов. Рост заработной платы является решающим условием для 81 процента участников опроса, каждый третий информант заявил, что рассмотрит покупку квартиры, только сменив работу на более высокооплачиваемую. Снижения ключевой ставки ждут 45 процентов потенциальных покупателей жилья. До того момента, пока не изменятся условия выдачи ипотеки, покупку квартиры отложили 67 процентов россиян — речь идет в том числе об уменьшении размера первого взноса и расширении программ господдержки.

Как показал опрос, большинство потенциальных заемщиков располагают сбережениями в размере полутора миллиона рублей, которые они готовы потратить на погашение первого взноса. При такой сумме, по расчетам аналитиков, приобретаемая квартира должна стоить не более 7,5 миллиона рублей, поэтому самыми востребованными объектами на первичном рынке в ближайшие годы останутся лоты стоимостью до 7-8 миллионов рублей.

Ранее сообщалось о возросшем интересе россиян к рефинансированию ипотеки. По оценкам банков, тренд станет массовым, когда ключевая ставка опустится до уровня 10-13 процентов.

