Экономика
10:02, 27 февраля 2026Экономика

Россияне бросились рефинансировать ипотеку

Банки начали фиксировать кратный рост спроса на рефинансирование ипотеки
Елизавета Городищева
Елизавета Городищева (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Банки фиксируют кратный рост спроса у граждан на рефинансирование рыночной ипотеки с лета прошлого года. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на представителей кредитных организаций.

Чаще всего россияне обращаются за рефинансированием из-за изменения ключевой ставки Центробанка (ЦБ) и ставки банков по рефинансированию. Регулятор снизил ставку с 21 до 15,5 процента. Ипотечные банки вслед за регулятором снизили ставки по рефинансированию с 26,8 до 19,1 процента.

В банках ожидают, что тренд станет массовым, когда ключевая ставка опустится до уровня 10-13 процентов.

Ранее президент России Владимир Путин поручил изменить условия семейной ипотеки и включить в них возможность покупать вторичное жилье по льготной ставке. Мера рассчитана на поддержку многодетных семей.

