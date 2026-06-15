Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
05:34, 15 июня 2026Путешествия

Россиянин описал отдых в Белоруссии фразой «все было вкусно, но осадочек остался»

Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: Виктор Толочко / Sputnik / РИА Новости

Турист из России побывал на отдыхе в Белоруссии и описал свои впечатления фразой «все было вкусно, но осадочек остался». Его историю опубликовали в блоге «Валери лайт» на платформе «Дзен».

Россиянин отметил, что путешествовал по стране бывшего СССР семь дней. Он посетил Минск, Несвиж, Мир, Брест и уехал из страны с «твердым намерением вернуться». Однако мужчина подчеркнул, что небольшие минусы у этого туристического направления есть.

Материалы по теме:
«Цены растут каждый день» Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
«Цены растут каждый день»Куда поехать не успевшим спланировать отпуск россиянам и чего стоит опасаться?
22 июня 2022
«Я очень бесилась при виде орущих детей» Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
«Я очень бесилась при виде орущих детей»Отдых с ребенком — нелегкий труд. Что сделать, чтобы он не превратился в кошмар?
5 августа 2022

К примеру, житель России ехал в Белоруссию с мыслью, что там все дешевле, чем на родине. «Это было правдой лет пять-шесть назад, сейчас — уже нет. Трехзвездочный отель в Минске обходится примерно в 5,5 — 6,5 тысячи рублей за ночь в одноместном номере. За четыре звезды — от 8 до 10 тысяч рублей. Я бронировал заранее, выбирал осознанно и за четыре ночи отдал больше, чем ожидал. Примерно столько же, сколько потратил бы в Санкт-Петербурге», — заметил россиянин.

По словам путешественника, Белоруссия произвела на него впечатление страны, где все работает как часы. Однако сервис в местных ресторанах его устроил не во всем. «В одном минском ресторане мы с приятелем ждали меню минут пятнадцать — не потому что было много народу, а просто официантка куда-то ушла и про нас забыла. В другом месте принесли не то блюдо, а когда я вежливо сказал об этом, девушка на секунду зависла с таким видом, будто я сообщил ей что-то совершенно неожиданное», — объяснил турист.

Однако в заключении россиянин отметил, что влюбился в соседнее государство и всем советует там побывать. «Минусы, о которых я написал, — это рабочие моменты, не причины отказываться от поездки. Просто знайте о них заранее, и они не станут неожиданностью», — подвел итог мужчина.

Ранее российская путешественница побывала на курорте Грузии Батуми. Свои впечатления она описала словами «были очень разочарованы».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Киев готовится к потере Константиновки и Краматорска». Украина начала эвакуацию семей с детьми и промышленных предприятий

    Россиянам дали советы по выбору безопасных продуктов на рынках

    Один предмет интерьера поздней ночью спас девушку от соседской пули

    Российская пенсионерка получила срок за подготовку теракта

    Онкобольная Лерчек на каблуках поймала букет невесты

    Россиянин описал отдых в Белоруссии фразой «все было вкусно, но осадочек остался»

    Украинским мобилизованным присваивали номера вместо имен

    Названо ставшее для ВСУ моральным ударом событие

    Названы самые некурящие регионы России

    Извращенец снял видео под юбками у четырех женщин во время похода в ТЦ с женой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok