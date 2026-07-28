Минобороны опубликовало кадры удара по порту Николаева

Минобороны РФ опубликовало кадры удара по сухогрузам в порту Николаева

Министерство обороны России опубликовало кадры удара Вооруженных сил РФ по сухогрузам в порту Николаева. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.

«Разгрузка окончена: расчеты реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер" отработали по двум сухогрузам в порту Николаева», — говорится в публикации.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе удара по Николаеву российские войска атаковали украинский килектор — вспомогательное грузовое судно для грузовых работ. Еще один удар был нанесен по перевозившему военные грузы балкеру в северо-западной части Черного моря.