Минобороны опубликовало кадры удара по порту Николаева

Министерство обороны России опубликовало кадры удара Вооруженных сил РФ по сухогрузам в порту Николаева. Видео размещено в Telegram-канале ведомства.
«Разгрузка окончена: расчеты реактивных БПЛА "Герань-4 Сикер" отработали по двум сухогрузам в порту Николаева», — говорится в публикации.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ходе удара по Николаеву российские войска атаковали украинский килектор — вспомогательное грузовое судно для грузовых работ. Еще один удар был нанесен по перевозившему военные грузы балкеру в северо-западной части Черного моря.