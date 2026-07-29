На российском автомобильном рынке зафиксировали очередной рекорд

«Автостат»: Доля полноприводных машин в России впервые превысила 42 %

По итогам первой половины 2026 года аналитики зафиксировали рекордную долю полноприводных легковых машин в России. С января по июнь дилеры продали 260,4 тысячи новых автомобилей с приводом на все колеса. Это 42,8 процента от общего объема реализованных в стране легковых машин, что стало абсолютным максимумом за всю историю наблюдений, пишет «Автостат».

Прежний наивысший показатель принадлежал 2025 году, когда полноприводные модели заняли 39,5 процента рынка. Параллельно доля переднеприводных машин снизилась до 57 процентов.

В первом полугодии 2026-го продажи полноприводных легковых автомобилей выросли на 34 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Реализация переднеприводных увеличилась лишь на 3 процента. Аналитики напоминают, что на рынке присутствуют и заднеприводные машины, но их доля крайне незначительна — всего 0,2 процента.

Ранее была названа самая продаваемая машина с «автоматом» в России. В первом полугодии 2026 года россияне приобрели 36 490 новых кроссоверов Tenet T7, оснащенных автоматической коробкой передач. Благодаря такому результату отечественная машина заняла первое место среди всех легковых автомобилей с «автоматом» на рынке.