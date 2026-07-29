Священника задержали в Подмосковье за интимную переписку с ребенком

47news: В Химках за интимную переписку с 11-летней девочкой задержан иеромонах

В Московской области за интимную переписку с ребенком задержали 44-летнего священника. Об этом сообщает 47news.

По данным издания, речь идет об иеромонахе Спасо-Преображенского мужского монастыря в Муроме (Владимирская область). Сотрудники уголовного розыска задержали его у храма на Новокуркинском шоссе в подмосковных Химках.

Следствие полагает, что в феврале мужчина начал переписываться с 11-летней школьницей в социальной сети. Девочке он представился вымышленным именем и убедил ее отправить в чат свои обнаженные фотографии. Священнослужитель уже признал факт переписки и получения снимков. В ближайшее время ему изберут меру пресечения.

Ранее Центральный окружной военный суд Свердловской области приговорил другого иеромонаха к 5,5 года лишения свободы за оправдание терроризма.