Российского иеромонаха осудили по делу об оправдании терроризма

На Урале иеромонах Пинчук получил 5,5 года в колонии за оправдание терроризма

На Урале Центральный окружной военный суд Свердловской области приговорил 54-летнего местного жителя к 5,5 года лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По информации ТАСС, фигурант — иеромонах Евгений Пинчук.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию интернет-сайтов и каналов на срок два года.

По данным следствия, в июле 2023 года в одном из мессенджеров Пинчук опубликовал комментарий, в котором положительно высказался о деятельности представителей признанной в России террористической организации.

Ранее сообщалось, что иеромонах публично оправдывал деятельность националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) в националистическом Telegram-канале.