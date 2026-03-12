Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:23, 12 марта 2026Силовые структуры

Российского иеромонаха осудили по делу об оправдании терроризма

На Урале иеромонах Пинчук получил 5,5 года в колонии за оправдание терроризма
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Антон Великжанин / Коммерсантъ

На Урале Центральный окружной военный суд Свердловской области приговорил 54-летнего местного жителя к 5,5 года лишения свободы по делу об оправдании терроризма. Об этом «Ленте.ру» рассказали в следственном управлении Следственного комитета (СК) России по региону.

По информации ТАСС, фигурант — иеромонах Евгений Пинчук.

Мужчина признан виновным по части 2 статьи 205 УК РФ («Публичное оправдание терроризма, совершенное с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет»). Он будет отбывать наказание в колонии общего режима, с лишением права заниматься деятельностью по администрированию интернет-сайтов и каналов на срок два года.

По данным следствия, в июле 2023 года в одном из мессенджеров Пинчук опубликовал комментарий, в котором положительно высказался о деятельности представителей признанной в России террористической организации.

Ранее сообщалось, что иеромонах публично оправдывал деятельность националистической организации «Русский добровольческий корпус» (РДК, признан в России террористической организацией и запрещен) в националистическом Telegram-канале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Оглашены первые детали приговора по делу о теракте в «Крокус Сити Холле»

    Еще одна страна захотела покупать российскую нефть

    Один из фигурантов дела о теракте в «Крокусе» заплакал на скамье подсудимых

    Иран ударил по базам ВВС Израиля и штаб-квартире ШАБАК

    Литвинова назвала популярные сериалы пошлой бредятиной

    Во время испытаний на российском авиазаводе пострадали люди

    Светлана Ходченкова оконфузилась на красной дорожке из-за наряда

    Стало известно о мести российских военных за удар ВСУ Storm Shadow по Брянску

    Названы три неожиданные причины инсульта

    Стало известно о предложении Европы продолжить боевые действия на Украине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok