Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:11, 11 мая 2026Мир

В Австрии начали расследование после осквернения памятника советским воинам

Полиция Вены начала расследование после осквернения памятника советским солдатам
Мария Большакова
Мария Большакова (редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Elisabeth Mandl / Reuters

В Вене, Австрия, начали расследование после того, как неизвестные осквернили памятник советским воинам на площади Шварценбергплац в ночь с 8 на 9 мая. Об этом РИА Новости сообщили в столичной полиции.

«Начато расследование в отношении неизвестных лиц, поскольку в ночь с 8 на 9 мая на памятник в честь солдат Советской армии, памятник советским воинам-освободителям на Шварценбергплац, были нанесены граффити», — говорится в сообщении.

Также в полиции сообщили, что памятник немедленно очистили.

8 мая стало известно об осквернении советского захоронения в Вене. Российское посольство в Австрии назвало случившееся сознательной атакой на историческую память и попыткой надругаться над подвигом советских солдат, спасших Европу от нацизма.

Австрийские органы власти отреагировали на заявление российской стороны и пообещали привести захоронение в надлежащий вид.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Кремле ответили на вопрос о визите Трампа в Москву

    Стало известно об отказе нескольких стран Европы передать Украине ракеты для Patriot

    В Австрии начали расследование после осквернения памятника советским воинам

    Каллас допустила участие в переговорах России и Евросоюза

    Пять стран объявили бойкот «Евровидению» из-за участия одной страны

    В Кремле высказались о подвижках в отношениях России и США

    Российская теннисистка Андреева вышла в четвертьфинал турнира Masters в Риме

    Стилист назвала россиянкам уместные аксессуары для выпускного

    Каллас высказалась о подготовке нового пакета антироссийских санкций

    В Госдуме прокомментировали заявление Пашиняна о словах Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok