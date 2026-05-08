Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:11, 8 мая 2026Мир

В Австрии осквернили память о советских воинах накануне Дня Победы

Посольство РФ сообщило об осквернении советского воинского захоронения в Вене
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Garna Zarina / Shutterstock / Fotodom

В Вене осквернили советское воинское захоронение накануне Дня Победы. Об этом сообщило российское посольство в Австрии в своем официальном Telegram-канале.

«В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Подобные преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы», — указали в диппредставительстве.

Посольство проинформировало австрийские органы власти о преступлении, которые заверили, что захоронение в скором времени приведут в надлежащий вид и тщательно расследуют обстоятельства инцидента.

Ранее в Латвии осквернили мемориал советским солдатам в городе Иецава перед 9 Мая, что вызвало возмущение со стороны местных жителей. Сообщается, что некоторые из них предложили восстановить мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, своими силами.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Путин раскрыл детали разговора с Трампом

    Россиянам назвали норму алкоголя на майские праздники

    Названы три признака хорошего розжига для мангала

    Раскрыты последствия отказа от обновлений смартфона

    В Московском зоопарке утка подружилась с самым крупным сухопутным хищником на Земле

    ВСУ атаковали 12 российских регионов в первый день перемирия

    Мужчина пришел в больницу с торчащим из головы мачете и попал на видео

    В РПЛ вернется вылетевший в прошлом сезоне клуб

    Способность и готовность ВСУ придерживаться перемирия 9 Мая оценили

    Раскрыто состояние Агутина после жалоб на боль в груди

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok