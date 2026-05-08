Посольство РФ сообщило об осквернении советского воинского захоронения в Вене

В Вене осквернили советское воинское захоронение накануне Дня Победы. Об этом сообщило российское посольство в Австрии в своем официальном Telegram-канале.

«В результате действий вандалов были повреждены надгробия советских солдат, павших в боях за освобождение Австрии от нацизма. Подобные преступные выходки не могут рассматриваться как хулиганство или случайный инцидент. Речь идет о сознательной атаке на историческую память, о попытке надругательства над подвигом тех, кто спас Европу от коричневой чумы», — указали в диппредставительстве.

Посольство проинформировало австрийские органы власти о преступлении, которые заверили, что захоронение в скором времени приведут в надлежащий вид и тщательно расследуют обстоятельства инцидента.

Ранее в Латвии осквернили мемориал советским солдатам в городе Иецава перед 9 Мая, что вызвало возмущение со стороны местных жителей. Сообщается, что некоторые из них предложили восстановить мемориал воинам, павшим в годы Великой Отечественной войны, своими силами.