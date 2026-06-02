В России осудили женщину за передачу «чувствительной информации» СБУ

В России украинка получила 17 лет за передачу «чувствительной информации» СБУ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор гражданке Украины, виновной в шпионаже и подготовке теракта в Ярославской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении ФСБ России.

Женщину по фамилии Лонская (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 17 годам колонии. По версии следствия, она установила контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и передала ему «чувствительную информацию» о железнодорожном объекте на территории региона. Именно там и планировался теракт.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда, женщина также получила от куратора 30 тысяч рублей и закупила компоненты взрывного устройства. Изготовить бомбу она не успела, так как ее задержали сотрудники силовых структур.

Ранее суд в Череповце приговорил к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения 18-летнего юношу, который оставил 26 ложных сообщений о терактах.