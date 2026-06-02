Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
18:33, 2 июня 2026Силовые структуры

В России осудили женщину за передачу «чувствительной информации» СБУ

В России украинка получила 17 лет за передачу «чувствительной информации» СБУ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ

2-й Западный окружной военный суд вынес приговор гражданке Украины, виновной в шпионаже и подготовке теракта в Ярославской области. Об этом «Ленте.ру» сообщили в областном управлении ФСБ России.

Женщину по фамилии Лонская (внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) приговорили к 17 годам колонии. По версии следствия, она установила контакт с представителем украинских спецслужб через мессенджер Telegram и передала ему «чувствительную информацию» о железнодорожном объекте на территории региона. Именно там и планировался теракт.

Как уточнили «Ленте.ру» в пресс-службе суда, женщина также получила от куратора 30 тысяч рублей и закупила компоненты взрывного устройства. Изготовить бомбу она не успела, так как ее задержали сотрудники силовых структур.

Ранее суд в Череповце приговорил к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения 18-летнего юношу, который оставил 26 ложных сообщений о терактах.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

    США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

    Высокие цены убили смартфон Xiaomi

    Путин созвонился с Лукашенко

    Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

    Россиянин сломал череп падчерице

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

    Россияне стали жить дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok