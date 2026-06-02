Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:34, 2 июня 2026Силовые структуры

Российский подросток сообщил о теракте 26 раз

Жителя Череповца осудили за 26 ложных сообщений о терактах в разных регионах РФ
Олеся Мицкевич (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Суд в Череповце приговорил к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения 18-летнего юношу, который оставил 26 ложных сообщений о терактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Как установил суд, в период с осени 2023 года по зиму 2024-го злоумышленник отправлял заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах в разных регионах России. Среди потенциальных целей он называл Керчь (Крым), Змеиногорск (Алтайский край), Усмань (Липецкая область), а также автовокзал, торговые центры и школы в Череповце и Череповецком районе.

На момент преступления подростку было меньше 18 лет. Он полностью признал вину.

Ранее Басманный суд Москвы арестовал мужчину по делу о подготовке подрыва здания Министерства юстиции России.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио раскрыл судьбу лидера Ирана

    Российской школьнице пришлось сдавать ЕГЭ без трусов

    США решили вывести своих военнослужащих из одной страны

    Высокие цены убили смартфон Xiaomi

    Путин созвонился с Лукашенко

    Россияне позавидовали чужим отпускам и зарплатам

    Россиянин сломал череп падчерице

    Ушедший из России производитель объявил масштабный отзыв машин

    В сети назвали самые раздражающие детали в образах у мужчин

    Россияне стали жить дольше

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента бизнеса деактивирована
    Добро пожаловать в реальный мир
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok