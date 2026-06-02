Российский подросток сообщил о теракте 26 раз

Жителя Череповца осудили за 26 ложных сообщений о терактах в разных регионах РФ

Суд в Череповце приговорил к 3 годам и 10 месяцам колонии-поселения 18-летнего юношу, который оставил 26 ложных сообщений о терактах. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судов Вологодской области.

Как установил суд, в период с осени 2023 года по зиму 2024-го злоумышленник отправлял заведомо ложные сообщения о готовящихся терактах в разных регионах России. Среди потенциальных целей он называл Керчь (Крым), Змеиногорск (Алтайский край), Усмань (Липецкая область), а также автовокзал, торговые центры и школы в Череповце и Череповецком районе.

На момент преступления подростку было меньше 18 лет. Он полностью признал вину.

